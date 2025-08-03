Türk Temsilcilerinin Avrupa Kura Heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları yarın Nyon'da çekilecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri belirlenecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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