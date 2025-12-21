Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, normal süresi 84-84 biten karşılaşmada uzatma bölümünde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-89 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith, Bleijenbergh 26, Miles, Roko Badzim 16, Mahir Ağva 15, Emre Tanışan 2, Griffin 3, Ömer Can İlyasoğlu, Cazalon 19, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

Türk Telekom : Devoe 10, Alexander 18, Usher 3, Simonovic 14, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 4, Ata Kahraman, Jaleen Smith 18, Trifunovic 1, Bankston 6

1. Periyot: 19-24

Devre: 46-46

3. Periyot: 68-71

Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkanlar: 36.54 Miles, 43.69 Mahir Ağva, 44.73 Omic (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, normal süresi 84-84 tamamlanan maçta uzatma sonunda deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-89 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
