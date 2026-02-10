Haberler

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonun son maçına çıkacak

Güncelleme:
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. hafta maçında Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını konuk edecek. Karşılaşma 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türk Telekom, B Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak 8'li finale yükseldi.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son hafta maçında yarın Ankara'da Almanya'nın NINERS Chemnitz takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Grupta ilk 6 sırayı garantileyen ve 8'li final hakkı elde eden Türk Telekom, 17 maçta 11 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Grupta 4. sırada yer alan ve bu pozisyonunu garantileyen başkent ekibi, Alman rakibini yener, Buducnost ise son maçını kaybederse, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayacak.

Grupta 6. sırada yer alan ve 8'li finali garantileyen NINERS Chemnitz ise 17 maçta 9 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı Türk Telekom, deplasmanda 87-63 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
