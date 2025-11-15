Türk Telekom, Mersin Spor'u Deplasmanda Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u deplasmanda 96-82'lik skorla mağlup etti. Maçta Türk Telekom'un Simonovic ve Smith öne çıkan isimleri oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Mersin Spor : OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15
Türk Telekom : Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 36-48
3. Periyot: 62-75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor