Türk Telekom, Mersin Spor'u Deplasmanda Yendi

Türk Telekom, Mersin Spor'u Deplasmanda Yendi
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u deplasmanda 96-82'lik skorla mağlup etti. Maçta Türk Telekom'un Simonovic ve Smith öne çıkan isimleri oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Mersin Spor : OIaseni 14, Cobbs, Cruz 11, Efe Ergi Tırpancı, White 6, Kartal Özmızrak 6, March JR 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Bentil 15

Türk Telekom : Devoe 16, Alexander 14, Usher 5, Simonovic 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Berkan Durmaz 3, Ata Kahraman, Smith 24, Yavuz Gültekin 2, Bankston 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 36-48

3. Periyot: 62-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
