Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games'te Merkezefendi'yi Geçti
Antalya'da düzenlenen basketbol turnuvasında Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-67'lik skorla mağlup etti. Maç, Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi.
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-67 yendi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. Türk Telekom, devre arasına 38-32 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte de 55-51 üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, karşılaşmayı 80-67 kazandı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor