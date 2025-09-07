Haberler

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games'te Merkezefendi'yi Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen basketbol turnuvasında Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-67'lik skorla mağlup etti. Maç, Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-67 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. Türk Telekom, devre arasına 38-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de 55-51 üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, karşılaşmayı 80-67 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

O kentimiz beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.