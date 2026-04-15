Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Erokspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 5, Trifunovic 12, Berkan Durmaz 13, Alexander 13, Allman 9, Smith 9, Usher 11, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Emircan Koşut

Safiport Erokspor: Pangos 8, Love 9, Egehan Arna 8, Cornelie 6, Simmons 8, Crawford 20, Galloway 15, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 4, Erten Gazi, Metehan Akyel

1. Periyot: 27-21

Devre: 53-44

3. Periyot: 74-68

Beş faulle oyundan çıkan: 24: 50 Egehan Arna (Safiport Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Türk Telekom, sahasında Safiport Erokspor'u 93-84 yendi.

Başkent ekibi, ligde üst üste 6'ncı, toplamda 18'inci galibiyetini aldı. Safiport Erokspor ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte 9 kişiyi öldüren saldırganın eski görüntüsü
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor
Sosyal medyadan 'saldırı yapacağız' paylaşımına gözaltı

"Karakola ve okula saldıracağız" dedi, operasyonla yakalandı
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

Evlat acısına dayanamadı! Kızının tabutu başında bayıldı
Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı

Bu fotoğrafı paylaştı, taraftarları ''Türk mü olacak?'' heyecanı sardı