Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Dolomiti Energia Trento ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 4. maçında İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 1'er galibiyet, 2'şer mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom 6'ncı, Dolomiti Energia Trento ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
