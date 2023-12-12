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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Buducnost VOLI ile karşılaşacak

12 Aralık 2023 11:43 Güncelleme: 11:44 Abone Ol

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. haftasında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Türk Telekom 2 galibiyet ve 8 yenilgiyle 9. sırada yer alırken, Buducnost VOLI ise 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.