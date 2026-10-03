Haberler

Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 78-69 yenerek 2. haftada galip geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-69 yendi. Konuk ekip böylece mücadeleden galibiyetle ayrılırken Bursaspor sahasında mağlup oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Murat Ciner, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol : Hammonds 5, Javon 22, Watson 6, Ergi Tırpancı 7, Taylor 19, Moore 2, Ömer Can İlyasoğlu 6, Washington 2, Buğra Çal

Türk Telekom : Schneider 4, Ata Kahraman 10, Doğuş Özdemiroğlu 8, Lamb 3, Bako 8, Harding 24, Trifunovic 7, Tony Taylor 7, Bankston 7, Göktuğ Baş

1. Periyot: 26-19

Devre: 36-39

3. Periyot: 51-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 78-69 yendi.

Kaynak: AA
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç kaza, küçücük çocukları hayattan kopardı
Google'dan istenmeyen kişisel veriler için Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var

Google'dan Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler