Türk Telekom'un BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçı tarafsız sahada oynanacak

Güncelleme:
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımı ile Sırbistan'daki tarafsız sahada mücadele edecek. Maç 18 Mart'ta, Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçı, başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda yapılacak.

Başkent ekibi, yarı finale çıkma mücadelesinde Hapoel Midtown Jerusalem ile 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
