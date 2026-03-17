Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Hapoel Midtown ile karşılaşacak
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail'in Hapoel Midtown takımı ile Belgrad'da karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
8'li final turunda BAXI Manresa'yı 98-81 yenen başkent ekibi, çeyrek finalde A Grubu'nu 15 galibiyetle 1. sırada tamamlayan Hapoel Midtown ile eşleşti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta turu geçen takım, yarı finalde Cedevita Olimpija-Cosea JL eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan