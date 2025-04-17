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Türk Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonasında 10 Altın Madalya Kazandı

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Estonya'nın Tallin kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda Türk sporcular, 10 altın, 31 madalya kazandı. Erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu.

Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda 10'u altın, 31 madalya kazanan Türk sporcular, takım halinde erkeklerde birinci, kadınlar ve genel sıralamada ise 2'nci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.

İkinci gün tatamiye çıkan ay-yıldızlı tekvandocular, poomsae kategorisinde 6 altın, 4 gümüş, 6 bronz, para poomsae kategorisinde ise 1 altın madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya alan ve ikinci gün sonuçlarıyla toplamda 10 altın, 9 gümüş, 12 bronz madalyaya ulaşan milli sporcular, takım halinde erkeklerde Avrupa şampiyonu, kadınlar ve genel sıralamada ise Avrupa 2'ncisi oldu.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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