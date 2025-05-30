Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Türk takımları Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına giren para belli oldu. Football Meets Data, Avrupa'da mücadele eden kulüplerin bu sezon kazandığı toplam para ödülüne dair raporunu futbolseverlere sundu.

RAMS BAŞAKŞEHİR

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden ve lig aşamasını 26. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, kasasına 7.4 milyon euro koydu.

BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve lig aşamasını 28. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 10.7 milyon euro para ödülü kazandı.

FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve son 16 turunda Rangers'a elenen Fenerbahçe, 15.9 milyon euroluk gelir elde etti.

GALATA S ARAY

Football Meets Data'ya göre bu sezon UEFA organizasyonlarında en fazla para ödülü kazanan Türk takımı ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 18.4 milyon euroluk geliriyle kasasına önemli kaynak elde etti.