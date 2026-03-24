2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında Türkiye'den 5 takım yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

TFF, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında mücadele etmeye hak kazanan takımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından katılacak. Ligi 2. sırad bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Süper Lig'i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu, ligi 4. bitiren takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacağı açıklandı.

Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi 5. sırada bitiren takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi 3. sırada bitirirse, lig 4.'sü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i 5. sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. - İSTANBUL

