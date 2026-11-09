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Türk sporcular Manavgat'ta Avrupa Pickleball Açık Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

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Manavgat'ta düzenlenen 2026 Avrupa Pickleball Açık Şampiyonası'nda Türk sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. 37 ülkeden 472 sporcunun katıldığı şampiyonanın Türkiye'de ilk kez düzenlenmesinin önemli olduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2026 Avrupa Pickleball Açık Şampiyonası tamamlandı.

Ali Bey Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 37 ülkeden 472 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 10-14 yaş kategorisinde çift erkeklerde Yavuz Özen ve Göktuğ Acar altın madalya kazandı. Karışık çiftlerde Akın Arabacılar ve Cansın Erva Sezen altın madalyanın sahibi oldu.

Çift erkeklerde Ahmet Ediz Şen ve Akın Arabacılar bronz, çift kızlarda Beren Özen ve Ada Sarıgül gümüş madalya elde etti. Tek erkeklerde ise Göktuğ Acar bronz madalya kazandı.

15-17 yaş kategorisinde tek kızlarda Damla Nadaroğlu altın madalya alırken çift erkeklerde İnan Ada Ersoy ve Süleyman Barış Sezgin, tek kızlarda Pelin Naz Keskin, çift kızlarda ise Ada Dirgen ve Pelin Naz Keskin gümüş madalya elde etti.

Aynı kategoride çift kızlarda Damla Nadaroğlu ve Ecrin Kaya, karışık çiftlerde ise İnan Ada Ersoy ve Damla Nadaroğlu, kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonu Pickleball Kurulu Başkanı Fatih Dervent, şampiyonanın Türkiye'de ilk kez düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "37 ülkeden 472 sporcuyu Manavgat'ta ağırlamak, pickleballın ülkemizde ve uluslararası alanda gelişimi açısından önemli bir adım. Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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