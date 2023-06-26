Türk sporcular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı
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Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda milli sporcular Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. Türkiye toplamda 21 madalya ile 3'üncü sırada yer alıyor.
Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Organizasyonun 6'ncı gününde Türkiye, 2 altın madalya elde etti. Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar -73 kiloda mücadele etti. Uzunçavdar, son 16 turunda Macar rakibi Rebeka Furedi'yi 2-0, çeyrek finalde Fransız Althea Laurin'i 2-0, yarı finalde ise Hırvat Nika Klepac'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Milli sporcu, finalde ise Sırp rakibi Nadica Bozanic'i de 2-0 ile geçerek altın madalyanın sahibi oldu.Avrupa Oyunları'nda diğer altın madalya da tekvandodan geldi. Kadınlar +73 kiloda milli sporcu Nafia Kuş, son 16 turunda Macar Orsolya Padla'yı 2-0, çeyrek finalde Bulgar Kalina Boyadzhieva'yı 2-0, yarı finalde ise Fransız Solene Avoulete'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Kuş, finalde ise Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 ile geçerek Avrupa Oyunları şampiyonu oldu.3 BRONZ MADALYAÖte yandan Avrupa Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 2 altın madalyanın yanında 3 bronz madalya elde etti. Erkekler tekvando +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile birlikte Muaythai'de kadınlar -54 kiloda Ezgi Keleş ve erkekler -81 kiloda Enis Yunusoğlu, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Öte yandan bugün kazanılan madalyaların ardından Türkiye, 4 altın, 5 gümüş, 12 bronz madalya ile 3'üncü Avrupa Oyunları'ndaki toplam madalya sayısını 21'e yükseltti.