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Türk sporcular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı

Türk sporcular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı

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Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda milli sporcular Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı. Türkiye toplamda 21 madalya ile 3'üncü sırada yer alıyor.

p> Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda (Krakow-Malopolska 2023) milli sporcular Nafia Kuş ve Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Organizasyonun 6'ncı gününde Türkiye, 2 altın madalya elde etti. Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar -73 kiloda mücadele etti. Uzunçavdar, son 16 turunda Macar rakibi Rebeka Furedi'yi 2-0, çeyrek finalde Fransız Althea Laurin'i 2-0, yarı finalde ise Hırvat Nika Klepac'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Milli sporcu, finalde ise Sırp rakibi Nadica Bozanic'i de 2-0 ile geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Oyunları'nda diğer altın madalya da tekvandodan geldi. Kadınlar +73 kiloda milli sporcu Nafia Kuş, son 16 turunda Macar Orsolya Padla'yı 2-0, çeyrek finalde Bulgar Kalina Boyadzhieva'yı 2-0, yarı finalde ise Fransız Solene Avoulete'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırdı. Kuş, finalde ise Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 ile geçerek Avrupa Oyunları şampiyonu oldu.

3 BRONZ MADALYA

Öte yandan Avrupa Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 2 altın madalyanın yanında 3 bronz madalya elde etti. Erkekler tekvando +87 kiloda  Emre Kutalmış Ateşli ile birlikte Muaythai'de kadınlar -54 kiloda Ezgi Keleş ve erkekler -81 kiloda  Enis Yunusoğlu, bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan bugün kazanılan madalyaların ardından Türkiye, 4 altın, 5 gümüş, 12 bronz madalya ile 3'üncü Avrupa Oyunları'ndaki toplam madalya sayısını 21'e yükseltti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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