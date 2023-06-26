Türk sporcular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Organizasyonun 6'ncı gününde Türkiye, 2 altın madalya elde etti. Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, kadınlar -73 kiloda mücadele etti. Uzunçavdar, son 16 turunda Macar rakibi Rebeka Furedi'yi 2-0, çeyrek finalde Fransız Althea Laurin'i 2-0, yarı finalde ise Hırvat Nika Klepac'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Milli sporcu, finalde ise Sırp rakibi Nadica Bozanic'i de 2-0 ile geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan bugün kazanılan madalyaların ardından Türkiye, 4 altın, 5 gümüş, 12 bronz madalya ile 3'üncü Avrupa Oyunları'ndaki toplam madalya sayısını 21'e yükseltti.