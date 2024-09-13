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Türk Ralli Pilotları WRC Master Klasmanında Üçüncülüğü Elde Etti

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Uğur Soylu ve Şener Güray, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda master klasmanda Türkiye'yi temsil ederek üçüncülük elde etti. 28 ekibin yarıştığı organizasyonda, ralli sezonu Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan'daki yarışlarla tamamlandı. Evofone Racing Team ekibi, Yunanistan'daki Akropol Rallisi'ni üçüncülükle bitirerek başarılarına bir yenisini ekledi.

Türk ralli pilotları Uğur Soylu ve Şener Güray, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) master klasmanında üçüncülük elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 28 ekibin yer aldığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle tamamlandı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Uğur Soylu-Şener Güray ekibi, master klasmanını üçüncü olarak tamamladı.

Soylu ve Güray, sezonda Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan'da mücadele etti. Son olarak Yunanistan'da düzenlenen Akropol Rallisi'ni üçüncülükle tamamlayarak podyuma çıkan Evofone Racing Team ekibi, bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik ile bu sezon 28 ekibin yer aldığı master klasmanını üçüncü olarak tamamlamayı başardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Spor

Hırvatistan Yunanistan Finlandiya Letonya Polonya Türkiye Güncel İtalya Spor

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