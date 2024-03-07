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Türk Özel Sporcuları Polonya'da 9 Madalya Kazandı

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Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada özellikle Aliye Zeynep Bingül büyük bir başarı elde etti.

Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı özel sporcular, II3 ve II1 kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada milli sporcu Aliye Zeynep Bingül, II3 kategorisinde Avrupa kıtası ve dünya sıralamasında farklı yarışlarda 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada milli sporcu Ayşe Kader Yavuz ise II1 kategorisinde Avrupa üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "İlk defa II3 kategoride yarışan otizmli özel sporcumuz Aliye Zeynep Bingül 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Federasyon olarak 2013 yılından beri otizm, down ve mental sporcuları ayrı ayrı yarıştırıyoruz. Bugün VIRTUS'un da ilk defa otizm, down ve mental sporcuları ayrı yarıştırması adaletli olmuş ve otizmli özel sporcularımız gerçek performanslarını gösterebilmişlerdir. Yine bir diğer otizmli özel sporcumuz Muhsin Murat Bingül madalyayı kıl payı kaçırmıştır. İnanıyorum ki Murat da 2025 yılında yapılacak ilk şampiyonada madalya kazanacaktır. Yine II1 kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan Ayşe Kader Yavuz'u tebrik ediyorum. Bu vesile ile tüm sporcularımızı ve teknik heyeti ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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