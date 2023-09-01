Türk Milli Sporcular Paris'te Madalya Kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ilk gününde Türk milli sporcular Merve Dinçel altın, Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı. Bu başarılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım için önemli puanlar kazandırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Taekwondo Grand Prix'inin ilk gününde milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak Paris'te düzenlenen organizasyonun ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti. Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları hanelerine yazdırdı. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve erkekler 58 kiloda Görkem Polat, ilk turda organizasyona veda etti.

Üç gün sürecek grand prix müsabakalarının ikinci gününde 3 sıklette mücadeleler yapılacak ve 3 ay-yıldızlı sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL