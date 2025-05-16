Türk Kulüpleri 19 Yaşındaki Azeri Yetenek Murat Mammadov'u Takibe Aldı

Azerbaycan'da Kerem Aktürkoğlu'na benzeyen oyun stiliyle dikkat çeken 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murat Mammadov için Türk kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi.

Azerbaycan'ın genç futbolculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan Neftçi PFK takımında forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murad Mammadov, yaklaşan transfer döneminde Türk kulüplerinin radarına girdi. Daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un dikkatini çeken genç futbolcuyu Antalyaspor'un da takibe aldığı belirtildi. Mammadov'un 2019 yılında Trabzonspor'un altyapısında denemeye alınıp beğenildiği fakat o dönem 13 yaşında olmasından dolayı ailesinin onu Trabzon'da bırakmak istememesiyle Azerbaycan'da top koşturmaya devam ettiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'na benzeyen oyun stiliyle dikkat çeken futbolcunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Genç futbolcu, Azerbaycan Premier Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı. Azerbaycan'ın genç milli takımlarının tüm yaş kategorilerinde oynayan Mammadov, 1 kez de A Milli Takım forması giydi.

Öte yandan Mammadov, Azerbaycan uyruklu olması sebebiyle Türkiye'de bir kulübe transfer olduğu takdirde yabancı kontenjanından sayılmayacak. - İSTANBUL