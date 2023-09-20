Türk Kadın Güreşçileri Paris Olimpiyatlarına Katılmaya Hak Kazandı

Kadınlarda Türkiye Güreş Milli Takımı'ndan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Evin Demirhan Yavuz 2024 Paris olimpiyatlarına kota aldı.

ERCAN ATA, ANKARA / - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu yarı final maçında Japon Ami Ishi'yi ilk devrede skoru 11-1 yaparak maçtan teknik üstünlükle ayrılarak finale yükseldi. Tosun, finale yükselerek gümüş madalyayı garantileyerek olimpiyat vizesini kazanmış oldu.

Buse, yarın akşam altın madalya için finalde Moğolistanlı rakibi Delgerma Enkhsaikhan ile karşılaşacak.

?EVİN DEMİRHAN YAVUZ PARİS KOTASINI ALDI

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, ilk turda Fransız rakibi Julie Martina Sabatie'yi 4-1 yendi. İkinci turda ise Moğol Dolgorjav'a 8-3 yenildi. Repesajda ise AIN (Bireysel- Belarus) Ksenya Stankevich'i 11-2 yenerek bronz madalya ve olimpiyat kotası için ABD'li rakibi Sarah Ann Hildebrandt ile karşılaştı. Tecrübeli ABD'li güreşçi karşısında Evin, ilk devrenin son dakikasında 2-0 geriye düştü. İhtarla 1- puan daha verince Evin Demirhan Yavuz devreyi 3-0 geride bitirdi. İkinci yarıda rakibi karşısında direnmeye çalışsa da Evin, maçı 5-0 kaybederek madalya şansını kaybetti ama 5'incilik maçında olimpiyat kotası için güreşti.

Evin, olimpiyat kotası için Kolombiyalı Cardoza ile karşılaştı. Tokyo olimpiyatları tecrübesi olan milli güreşçi ilk puanını ihtardan alarak 1-0 öne geçti. İlk devrenin son saniyelerinde rakibini tuş pozisyonunda yakaladı 3-0 öne geçti ama süre bitti ve devreye girildi. Evin, ikinci yarıya iyi başladı ancak ihtar aldı ve Cardoza skoru 3-1 yaptı. Son bir dakikaya girerken Evin rakibini minder dışına taşıdı ve 4-1 öne geçti. Evin, karşılaşmayı kazanarak kariyerinde ikinci defa olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.