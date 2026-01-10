Haberler

Hentbolda Türkiye-Bulgaristan maçına doğru

Güncelleme:
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yarın Ordu'da Bulgaristan ile oynayacağı maçta tarihi bir başarıya imza atmayı umduklarını açıkladı. Çebi, Türk hentbolunda erkek milli takımlar seviyesinde daha önce bir Avrupa Şampiyonası oynanmadığını vurguladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Türk hentbolunda daha önce erkek milli takımlar seviyesinde bir Avrupa Şampiyonası oynanmamış. Biz ekibimizle buna vesile olacağız inşallah." dedi.

Çebi, A Milli Erkek Hentbol Takımı ile Bulgaristan arasında yarın Ordu'da yapılacak 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Ordu'da ilk defa bir milli maç oynanacağını öğrendiğini anlatan Çebi, bunun da hentbol olmasının kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Ordululara güzel bir mücadele seyrettirmek istediklerini aktaran Mesut Çebi, bu anlamda takıma ve teknik heyete güvendiklerini ifade etti.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Çebi, "Şu anda oynayacağımız maç, Bulgaristan'la ikinci maçımız olacak. İlk maçı 7 Ocak'ta Bulgaristan'da oynadık. 2 sayı farkla 37-35 skorla kazanmıştık. Yarın oynayacağımız maçı da avantajlı başlayacağız. Önde bitiren de gruplarda oynama hakkı kazanacak." dedi.

Mesut Çebi, organizasyonda 19 Mart'ta da Lizbon'da grupların kurasının çekileceğini belirterek, "Bir sonraki grup müsabakaları da kasım ayında başlayacak. İnşallah Türk hentboluna bir ilki yaşatmak istiyoruz. Türk hentbolunda daha önce erkek milli takımlar seviyesinde bir Avrupa Şampiyonası oynanmamış. Biz ekibimizle buna vesile olacağız inşallah. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ise Ordu'daki ev sahipliği için teşekkürlerini ileterek, "Ordu'nun güzel şartları ve salonunda kendimizi rahat hissediyoruz, teşekkür ederiz. Yarın sahada güzel bir atmosfer olacağını biliyoruz. Bir sonraki tura çıkabilmek için yarın birlikte savaşacağız, birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Milli sporculardan Ozan Erdoğan da yarın güzel bir atmosferde mücadele ederek galip geleceklerine inandıklarını dile getirdi.

Alper Aydın da Orduluların kendilerine büyük bir destek vereceğini anlatatarak, "Yarın salonu dolduracağımıza inanıyorum. Bütün Orduluları, herkesi yarın maça bekliyorum. Bir Ordulu olarak da burada bir milli bir maç oynandığı için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Şenocak da herkesi milli takıma destek vermek için maça davet etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Spor
