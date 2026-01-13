Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarın Allianz MTV'ye konuk olacak
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İlk maçta rakibini 3-2 yenen İstanbul temsilcisi, turu geçmesi durumunda play-off'larda Galatasaray Daikin-Darta Bevo galibiyle mücadele edecek.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Scharrena Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmada Szymon Pindral (Polonya) ve Dusan Rychlik (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.
İstanbul temsilcisi, turdaki ilk maçta konuk ettiği Allianz MTV'yi 3-2 mağlup etti.
Türk Hava Yolları, turu geçmesi durumunda Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor