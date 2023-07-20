Türk Hava Yolları Spor Kulübü İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. 12 takımın mücadele ettiği ligde, Türk Hava Yolları Spor Kulübü birinci oldu. Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü ikinci, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyonluğa Türk Hava Yolları Spor Kulübü ulaştı.

Ankara'da düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan Süper Lig'de, 33'ü büyükusta olmak üzere 88'i unvanlı toplam 149 sporcu hamle yaptı. 12 takımın 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde, final turunun ardından Türk Hava Yolları Spor Kulübü şampiyonluğu elde etti.

Süper Lig'de Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü ikinci, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi ustaların yarışına sahne oldu. Sportif anlamda üst düzey maçlar izledik. Süper Lig'de mücadele eden tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı gösterdikleri müthiş performans için gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise yaptığı değerlendirmede, ligin her sene bir öncekinden daha kuvvetli hale geldiğini, kulüplerin ve oyuncuların başarılarını satranç sporuna ilgi duyan herkes gibi memnuniyetle takip ettiklerini belirtti. Sözen, İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin zaman içinde dünyanın en büyük ligleri arasına gireceğine ve tüm dünyadan geniş kitleler tarafından takip edileceğine inandığını dile getirdi.