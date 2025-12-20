Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Anna Nicoletti'yi kadrosuna kattı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar takımımızın başarısı için ter dökecektir. Anna Nicoletti'ye 'ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eczacıbaşı Dynavit, dün yaptığı açıklamada, 2024-2025 sezonu itibarıyla kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu Anna Nicoletti ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.