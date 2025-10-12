Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde İlk Haftayı Kapatıyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Türk Hava Yolları, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Burhan Felek Vesteln
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
Türk Hava Yolları : Ratzke, Merve Nezir, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Orthmann)
Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Pelin Özkılıçcı, Ergül Avcı, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Doluca, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Fatma Nur Yılmaz, Eda Say)
Setler: 25-19, 17-25, 25-12, 25-19
Süre: 117 dakika (28, 31, 26, 32)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasının son maçında Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor