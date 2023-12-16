Üye Girişi
Haberler

Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Yendi

Güncelleme:
Abone Ol

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Ayşe Çürük, Tuğçe Akman, Firdevs Kiremitçi, Gizem Düzeltir, Çağla Salih)

Türk Hava Yolları : Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Van Ryk, Sıla Çalışkan, Duarte, Derya Güç)

Setler: 25-23, 20-25, 17-25, 21-25

Süre: 123 dakika (37, 31, 24, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Türk Hava Yolları voleybol Aydın Haberler

Bakmadan Geçme

KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title