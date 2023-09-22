"Türk Haaland" siftah yaptı! Bertuğ Yıldırım'dan Avrupa'da müthiş başlangıç
Avrupa Ligi F Grubu maçında Maccabi Haifa'yı 3-0 yenen Rennes'de Bertuğ Yıldırım, takımının son golünü atarak Avrupa'da ilk kez fileleri havalandırdı. "Türk Haaland" olarak lanse edilen milli futbolcu, karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından 21 yaşındaki futbolcu, galibiyeti takım arkadaşları ve tribündeki taraftarlarla coşkulu bir şekilde kutladı.
Rennes ile Maccabi Haifa, UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rennes 3-0 kazanırken, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım takımının son golünü kaydetti.
70 DAKİKA SAHADA KALDI
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Blas, 31. dakikada Truffert ve 55. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Milli futbolcu, Avrupa'da ilk golünü atarken 70. dakikada oyundan çıktı ve yerine Amine Gouiri'ye bıraktı.
2. MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Bertuğ Yıldırım bu sezon Rennes formasıyla 2 maça çıktı. Genç yıldız, sezon başında Hatayspor'dan 5.4 milyon euroya Fransız ekibine transfer olmuştu.