"Türk Haaland" siftah yaptı! Bertuğ Yıldırım'dan Avrupa'da müthiş başlangıç

Avrupa Ligi F Grubu maçında Maccabi Haifa'yı 3-0 yenen Rennes'de Bertuğ Yıldırım, takımının son golünü atarak Avrupa'da ilk kez fileleri havalandırdı. "Türk Haaland" olarak lanse edilen milli futbolcu, karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından 21 yaşındaki futbolcu, galibiyeti takım arkadaşları ve tribündeki taraftarlarla coşkulu bir şekilde kutladı.