Türk Güreşinde Görev Değişikliği

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, teknik direktör Erdoğan Karaali'nin görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Taha Akgül'ün bireysel antrenörü Abdullah Çakmar'ı teknik direktör olarak atadı.

Serbest Güreş A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Abdullah Çakmar, "Hayatımı Türk güreşine adamış bir kişi olarak bu görevi daha önce de yaptım. Takım halindeki başarılarımızı bireysel olarak da elde ettik. Şimdi önümüzde çok önemli bir olimpiyat var. Çok güçlü bir kadromuz var. Dünya ağır sıkletinde söz sahibi iki büyük şampiyonumuz var. Diğer sporcularımız da çok değerli ve büyük şampiyonlar. Türk güreşi buradan da alnının akıyla çıkacak ve Türk halkını mutlu etmeye devam edecek" dedi.