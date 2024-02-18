Türk Güreş Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'nda başarılı
12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türk Grekoromen Güreş Milli Takımı ve Serbest Güreş Milli Takımı şampiyon olurken, Kadın Milli Takımı ise ikinciliği elde etti.
12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Serbest Güreş Milli Takımı şampiyon olurken, Kadın Milli Takımı ise ikinciliği elde etti.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler tarih yazdı. En son 1993 yılında İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı 31 yıl aradan sonra tekrardan Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce de Grekoromen Milli Takımı şampiyonayı zaferle tamamladı. Kadın Milli Takımı da ikincilikle yetindi.
82 kilogramda ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden 19 yaşındaki genç sporcu Alperen Berber Avrupa şampiyonu olurken, 72 kilogramda Selçuk Can ve kadınlarda ise 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Serbest Güreş Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı. Grekoromen Güreş Milli Takımı da 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde Avrupa şampiyonu olarak bitirdi.
Kadınlar Güreş Milli Takımı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 5 madalya ve takım halinde Avrupa Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı.
Grekoromen Stil
2 altın
82 kilogramda Alperen Berber
72 kilogramda Selçuk Can
3 gümüş
77 kilogramda Yunus Emre Başar
87 kilogramda Ali Cengiz
130 kilogram Rıza Kayaalp
1 bronz
67 kilogramda Murat Fırat
Kadınlar
3 altın
68 kilogramda Buse Tosun
72 kilogramda Nesrin Baş
76 kilogramda Yasemin Adar
1 gümüş
50 kilogramda Evin Demirhan
1 bronz
53 kilogramda Zeynep Yetgil
Serbest Stil
2 altın
92 kilogramda Feyzullah Aktürk
125 kilogramda Taha Akgül
2 gümüş
57 kilogramda Muhammet Karavuş
74 kilogramda Soner Demirtaş
2 bronz
86 kilogramda Osman Göçen
97 kilogramda İbrahim Çiftçi - BÜKREŞ