Haberler

Paletli genç yüzücüler, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Paletli genç yüzücüler, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, Yunanistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Derin Çelikkanat, Türkiye’nin ilk uluslararası çift palet madalyasını alarak tarihe geçti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya elde etti.

Federasyonun açıklamasına göre, Sakız Adası'ndaki CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

18 ülkeden sporcuların yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda genç milli yüzücü Ali Aras Ödüm, 1500 metre su üstünde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ege Ulusoy, Ali Aras Ödüm, Ömer Kayra Aktürk ve Berat Nazarhan Uzuner'den oluşan milli takım, 4x200 metre su üstü bayrak yarışında gümüş, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında ise bronz madalya aldı.

400 metre çift palette ikinci olan Derin Çelikkanat, genç kadınlar çift palet disiplininde Türkiye'nin ilk uluslararası madalyasını kazanarak tarihe geçti. Derin Çelikkanat, aynı zamanda bu disiplinde Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı