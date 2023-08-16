Türk Futbolunun 'Tilki Vehbi'si Vefat Etti

Türk futbolunun 'Tilki Vehbi' lakabıyla tanınan eski futbolcularından 70 yaşındaki Vehbi Günay memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Futbola Görelespor'da başlayan ardından Kırklarelispor, Diyarbakırspor başta olmak üzere Mersin İdman Yurdu, Zonguldakspor, Gençlerbirliği, Yeni Afyonspor ve Kayserispor'da forma giyen Günay için bugün Görele Merkez Hasanağa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Günay, ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Görele Eski Belediye Başkanı Tolga Erener, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, Samsunspor eski teknik direktör Hakkı Bayrak, ağabeyi Hacıhasan Günay ve yakınları katıldı. - GİRESUN