Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerindeki toplam borç miktarı 29,93 milyar liraya ulaştı. Galatasaray en fazla borcu olan kulüp olarak öne çıkarken, kulüplerin alacakları toplam borcun yarısı bile değil.

Türk Futbolunun Dört Büyüklerinin Toplam Borcu 29,93 Milyar Liraya Ulaştı

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı.

Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 7,05 milyar lira görünüyor.

Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Kulüplerin alacakları (varlıklar), toplam borcun yarısı bile değil

Kulüplerin toplam 29,93 milyar liralık borcuna karşılık alacak toplamı, ilişkili taraflardan (Dernek ve bağlı şirketler) alacaklar hariç 12,45 milyar lira.

Borç-alacak farkı bağlamında tablolara bakıldığında en borçlu kulüp konumunda Beşiktaş bulunuyor. Siyah-beyazlıların 7,05 milyar liralık borca karşın alacakları 1,78 milyar lira ve net borç-alacak farkı -5,27 milyar lira.

Borç hanesindeki 9,59 milyar liraya karşılık 4,6 milyar lira alacağı bulunan Galatasaray'ın net borç-alacak farkı -4,99 milyar lira.

Fenerbahçe'de 8,63 milyar liralık toplam borcun karşısında 4,26 milyar lira alacak yazılmış durumda ve net borç-alacak farkı -4,37 milyar lira.

Trabzonspor'da ise 4,66 milyarlık toplam borca karşın 1,8 milyar lira alacak mevcut ve net borç-alacak farkı -2,86 milyar lira.

DÖRT BÜYÜKLERDE MALİ DURUM / milyar ? (31.08.2023) Borç Alacak Fark Beşiktaş 7,05 1,78 -5,27 Galatasaray 9,59 4,6 -4,99 Fenerbahçe 8,63 4,26 -4,37 Trabzonspor 4,66 1,8 -2,86

Bu sezonki "açık" -11 milyar lira

Dört büyükler sezonun ilk 3 ayına dair (haziran, temmuz, ağustos) bilançolarını açıklarken, kalan 9 ay için 11 milyar liralık kaynak ihtiyacı dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk 3 aylık bilançosunda 0,91 milyar lira kar açıklasa da sezonun kalan bölümü için en fazla kaynağa ihtiyacı olan kulüp pozisyonunda.

Bu dönemdeki yükümlülüğü 5,18 milyar lira, alacağı ise 1,78 milyar lira olan sarı-lacivertlilerde 3,4 milyar liralık "açık" bulunuyor.

Galatasaray'da 5,9 milyar liralık borca karşın 2,74 milyar alacak mevcut ve 3,16 milyar liralık kaynağa ihtiyaç var.

Bu dönemdeki borcu 2,65 milyar lira, alacağı ise 0,44 milyar lira olan Trabzonspor, sezon bitimine dek 2,21 milyar lira bulmak zorunda.

Beşiktaş'ta ise 0,64 milyar liralık alacağa karşılık 2,81 milyar liralık yükümlülük var ve ulaşılması gereken kaynak 2,17 milyar lira.