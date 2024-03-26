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Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın

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Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray-Antalya spor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladığına dair bir görüntü sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Büyük yankı uyandıran videoda, hakem Abdülkadir Bitigen'in MHK eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşmada Galatasaray'a yanlış penaltı verdiğini itiraf ettiği duyuluyor. Videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'den açıklama bekleniyor.

"ONURUNUZ VARSA DÜDÜĞÜ ASIN"

Milyonlarca izlenen ve büyük tartışma yaratan bu görüntülere ilk tepki ise Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi. Mücadelenin hakemlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Dündar, "Eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar" dedi.

Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Abdülkadir Bitigen Antalyaspor Galatasaray Uğur Dündar Fenerbahçe Spor Haberler

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