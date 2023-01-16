Türk futbolunda kıyameti kopartan kare! Jet hızında açıklama geldi

TFF yöneticisi Hamit Altıntop ve Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur'un sosyal medyaya yansıyan fotoğrafı kısa süre içerisinde gündem oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İkilinin beraber seyahat ettikleri görülürken artan tepkiler üzerine TFF açıklama yaptı. Erden Timur ve Hamit Altıntop'un adını vermeden açıklama yapan TFF, "Altyapı projesi kapsamında daha önce Trabzonspor, Trabzon 1461, Bitexen Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fraport Antalyaspor, Corendon Alanyaspor kulüplerinin akademilerini ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Avrupa'da ülke futbol federasyonları ve kulüp akademilerini ziyaret edecek.

HEYETTEKİ İSİMLER

15-18 Ocak 2023 tarihlerinde Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve Milli Takım Tesisleri ile AFC Ajax, AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerini de ziyaret edecek ve toplantılar yapacak heyette Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Başkan Danışmanı Serhat Mermer, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özaktaç, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk yer alıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hem yurt içi hem yurt dışı alt yapı akademi ziyaretlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.