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Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı

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Fenerbahçe, hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe-Samsunspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarına atanması ve son dönemdeki hakem kararları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup yolladı. Mektupta, son dönemde iki takıma karşı farklı tutum ve kararlar olduğu vurgulanarak, bunun nedeni soruldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, hakem Bahattin Şimşek'in Fenerbahçe-Samsun spor ve Galatasaray-İstanbul spor maçlarına atanması ve son dönemdeki hakem kararları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mektup yollayıp 7 soru sordu.

"YANLIŞ BARAJ KURULDU"

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na gönderilen yazıda, Bahattin Şimşek'in Galatasaray'ın İstanbul spor maçında Kerem Aktürkoğlu ile frikikten attığı gol sırasında yanlış baraj kurdurulduğu ve sarı-kırmızılı takımın sonuca gittiği vurgulanarak, karara tepki gösterildi.

7 SORU SORULDU

Sarı-lacivertli kulüp cephesinden gönderilen bu mektupta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve onun nezdinde tüm sorumlulara şu sorular yönetildi;

"Bahattin Şimşek Fenerbahçe-Samsun spor maçında infial yaratan kararından sonra hangi dayanakla birkaç gün sonraki Galatasaray maçına atanmıştır? Galatasaray-İstanbul spor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçında neden uygulanmıştır? Futbolda kurallar renkler özelinde farklı mı uygulanmaktadır? Maçın 67.dakikasında sadece Mauro Icardi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30" incelenmişken, 5 dakika uzatma vermek yeterli midir? Maç o an 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle değil de 1-1 berabere olsaydı hakem Bahattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti? Sadece bir maçta yapılan üç bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur? İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır?"

İşte o mektup;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Dikkatine;

Süper Ligde şampiyonluk yarışında bulunan Futbol Takımımız ile rakibimiz arasında uygulanan standart dışı hakem kararları son olarak 25 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-İstanbul spor maçı ile zirveye ulaşmıştır.

25 Ocak 2024 tarihinde oynanan karşılaşmada görev yapan Bahattin Şimşek, Takımımızın Samsun spor maçında da görev almış, tüm hakem yorumcuları ve spor kamuoyunun ortak görüşü ile yanlış bir faul kararı vermiş ve maçın gidişine etki etmiştir.

Bu önemli hatayı yapan hakem, şampiyonluk yarışında bulunan bir diğer takım olan rakibimizin maçına atanmış, aynı hakem 4 gün (96 saat) önce Takımımız aleyhine verdiği faul kararını, bu kez Galatasaray lehine görmezden gelerek maçın sonucuna etki etmiştir.

Aynı maçta hakem sadece bu hata ile kalmamış, yanlış mesafe ile kurdurulan barajla Galatasaray Futbol Takımı sonuca gitmiştir.

Şampiyonluk yarışında bulunan iki takım arasında hakemler eliyle verilen farklı kararlardan doğan adaletsizlik Kulübümüzü ve camiamızı rahatsız etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi nezdinde tüm sorumlulara şu soruları soruyoruz:

Bahattin Şimşek Fenerbahçe-Samsunspor maçında infial yaratan kararından sonra hangi dayanakla birkaç gün sonraki Galatasaray maçına atanmıştır?

Galatasaray-İstanbulspor maçında görmezden gelinen ve uygulanmayan faul kararı Fenerbahçe maçında neden uygulanmıştır?

Futbolda kurallar renkler özelinde farklı mı uygulanmaktadır?

Cevabını merakla beklediğimiz bir diğer konu da maçın sonuna eklenen uzatma dakikalarındaki tutarsızlıktır.

Maçın 67.dakikasında sadece Mauro Icardi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü 4.30" incelenmişken, 5 dakika uzatma vermek yeterli midir?

Maç o an 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle değil de 1-1 berabere olsaydı hakem Bahattin Şimşek müsabakaya yine 5 dakika mı ilave edecekti?

Sadece bir maçta yapılan üç bariz hatalı müdahaleye dair tüm kamuoyu sorgulama yaparken Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun yorumu, görüşü, değerlendirmesi ne olmuştur?

İki takım arasında hakemlerin standartsız kararları dolayısıyla yaşanan bu adaletsizlik karşısında tutumunuz ne olacaktır?"

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bahattin Şimşek Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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