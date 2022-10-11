Türk futbolunda büyük skandal! Silahını çıkarıp taraftarları taşıyan otobüse mermi yağdırdı
Spor Haberleri
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. hafta maçında karşı karşıya gelen İstanbul Bayburtspor 1918 ile 1969 Bilecikspor maçında ortalık karıştı. Saha dışına taşan olaylarda Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse bir kişi silahını çıkararak mermi yağdırdı.
İstanbul Bayburtspor 1918-1969 Bilecikspor, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bayburtspor 4-3 kazandı. Bilecikspor'un 3. golü sonrası iki takım taraftarları arasında çıkan gerginlik maç sonu saha dışına taşındı.
TAŞLARLA SALDIRDILAR
Bileciksporlu futbolcularla Bayburtspor taraftarları arasında küfürlü atışmalar olduğu iddia edilirken, karşılaşmanın sonunda Bayburtspor taraftarları önünü kestikleri Bilecikspor taraftar otobüsüne taşlarla saldırdı.
BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞLEDİ
Yaşanan büyük arbedede bir kişi belinden silahını çıkararak, Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse mermiler yağdırdı. Futbolcuların olaylar nedeniyle 1 saat boyunca statta mahsur kalırken, güvenlik güçleri olayları bir süre sonra yatıştırdı.