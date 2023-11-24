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Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig maçları kanal değiştiriyor

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Süper Lig'i bırakmaya hazırlanan beIN Sports'un Türkiye Futbol Federasyonu'na "Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz, ihaleye çıkın" dediği iddia edildi.

beIN Sports, TFF ile Süper Lig'in yayın hakları için sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre beIN Sports, TFF'ye bu konuyla ilgili haber gönderdi.

"İHALEYE ÇIKIN"

Haberde beIN Sports'un TFF'ye "Sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz, ihaleye çıkın" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"BÜYÜKEKŞİ İHALE RESTİNİ GÖRDÜ"

Yurduseven ayrıca, "Bir çok kulüp yetkilisi de yayının ihaleye çıkmasından yana. Zaman zaman eleştirdiğimiz başkan Mehmet Büyükekşi toplantıda ihale restini görüp tavrını kulüplerden yana koydu. Ufukta ihale var!" dedi.

Türk futbolunda bir dönemin sonu! Süper Lig maçlarının kanalı değişiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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