Türk futbolcu tam 17 gol attı! Dünya 66-0'lık bu maçı konuşuyor

Almanya'nın Hamburg bölgesindeki amatör ligde tarihe geçecek bir skor ortaya çıktı. Mesopotamien 2, sadece 7 kişiyle sahaya çıkan Moorburg'u 66-0 mağlup etti. Türk futbolcu Ömer Yıldırım, karşılaşmada tam 17 gol atarak maça damga vurdu.

7 KİŞİYLE SAHAYA ÇIKAN TAKIMA GOL YAĞMURU

Hamburg Amatör Ligi'nin 9. haftasında oynanan Mesopotamien 2 – Moorburg karşılaşması, futbol tarihinde ender görülen bir skorla sona erdi. Karşılaşmaya 7 oyuncuyla çıkmak zorunda kalan Moorburg, 90 dakika boyunca rakibinin baskısına dayanamadı ve sahadan 66-0 gibi tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.

TÜRK FUTBOLCUDAN 17 GOLLÜK ŞOV!

Mesopotamien 2'nin yıldızı Ömer Yıldırım, mücadelede tam 17 gol atarak adeta rekor kırdı. Yıldırım'ın yanı sıra takım arkadaşlarından Ibrahim Chaaban (9), Radouan Troudi (10), Luka Milan Makocevic (7), Razak Mako Alassani (4), Hicham El Youbi (4), Walid Chaaban (2), Gabriel Çakır (3), Patrick Stritzki (1) ve Jaan Garip De Sousa Baptista (1) da gol sevinci yaşadı. Rakip Moorburg'un oyuncuları ise 9 kez kendi kalelerine gol attı.

MESOPOTAMIEN 2 ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bu tarihi skorla birlikte Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Ligde henüz puanla tanışamayan Moorburg ise son sırada kaldı. Hamburg amatör futbol camiası, bu maçın "Almanya futbol tarihinin en farklı galibiyetlerinden biri" olarak kayıtlara geçeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşma sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, "PlayStation maçı gibi skor!" ve "FIFA'da bile bu kadar gol atılmıyor" yorumlarıyla maçı gündemin en çok konuşulan olayı haline getirdi.