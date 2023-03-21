Türk futbol tarihine geçecek! Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle Napoli'ye gidiyor

Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı. İtalyan ekibi, Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG'ye satışından 180 milyon euroyu kasasına koyabilirse, Ferdi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euro seviyelerine çıkabilecek. Milli futbolcu bu bedele satılması durumunda Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı isim olacak.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli, yüklü bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

180 MİLYON EUROLUK SATIŞ KAPIDA

Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia, müthiş futboluyla kendine hayran bırakıyor. Gürcü futbolcu için PSG'nin 180 milyon euroluk bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacağı söyleniyor.

FERDİ İÇİN İSTENEN RAKAMA ÇIKABİLECEKLER

180 milyon euroluk satışın yapılması durumunda ise Napoli'de listenin başında Ferdi Kadıoğlu var. İtalyan ekibi, yarattığı bütçe ile Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon euroluk bonservis bedelini verebilecek. Milli futbolcu böylece Süper Lig'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcu olacak.