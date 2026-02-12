Türk boksunun acı günü! Seyda Keser hayatını kaybetti

Türk boks camiası, genç yetenek Seyda Keser'in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı.

'SEYDA KESER'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ'

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi gören, İstanbulspor'umuzun kıymetli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ay-yıldızlı bayrağımız altında ülkemizi gururla temsil eden, azmi, disiplini ve karakteriyle camiamıza örnek olan Seyda Keser'i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhum Seyda Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

AĞIR SIKLETTE 7 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını terleten, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Türk boksör Adem Kılıçcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Seyda Keser'in cenaze töreni bilgilerini paylaştı. Adem Kılıçcı yaptığı paylaşımda, 'Kardeşim bugün hakkın rahmetine kavuştu.. Mekanı cennet olsun.Yarın Cuma namazı vaktinde Fatih Camisinde cenaze namazı kılınacaktır.Tüm dostlara duyurulur.' ifadelerini kullandı.

SURVIVOR KUPASINI HASTANEYE GÖTÜRMÜŞTÜ

Seyda Keser ile çok yakın arkadaş olduğu bilinen Adem Kılıçcı, Survivor 2025'te şampiyon olmasının ardından kazandığı kupayı hastanede tedavi altında olan Seyde Keser'e götürmüş, 'Ziyaret ettik, kupasını sahibine verdik. İnşallah bu mücadeleyi de kazanıp evimize gideceğiz.' demişti.