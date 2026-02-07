Haberler

Basketbol ailesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri andı

Türkiye Basketbol Federasyonu, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde hayatını kaybedenleri andı. Tüm liglerde düzenlenen anma törenlerinde özel pankartlar ve LED ekran mesajları yer aldı.

Türk basketbol ailesi, tüm lig maçlarında 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin yıl dönümü nedeniyle liglerde oynanan müsabakalarda, hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Bütün liglerde oynanan müsabakalar sırasında salonlarda TBF tarafından hazırlanan özel pankartlar ve LED ekran anma mesajları yer aldı. Anma törenleri, bu hafta oynanacak tüm lig müsabakalarında devam edecek.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, deprem felaketinde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

