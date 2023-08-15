Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: 'Yeni bir yapılanma planları yapıyoruz'

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, tesislerde gerçekleşen ilk etap kamp çalışmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp sürecini tamamladıklarını belirten Ramazan Çelik, "Yeni bir yapılanma planları yapan, kulübü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çalışan bir yönetim kurulumuz var. Bununla birlikte yeni bir oyuncu grubu oluşturmaya çalıştık. Turgutluspor'u iyi temsil eden, mücadele seviyesi yüksek, başarılı olma duygusunu taşıyan oyuncu grubu oluşturmaya çalıştık. 18 günlük yoğun bir birinci etap kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte 25 antrenman yapıp, Aliağa FK ile hazırlık maçı oynadık" diye konuştu.

"Skordan bağımsız olarak takımım Aliağa FK karşısında iyi mücadele ve oyun ortaya koydu" diyen Çelik, "Kazansak da kaybetsek de bizim için önem arz etmiyor. Bizim için asıl önemli olan çalıştıklarımızı sahaya yansıtıp yansıtmamamız. Eksiklerimizi görmek adına bizim için verimli olacağını düşündüğümüz bir maç oynadık. İlk etap kamp çalışmamız bitti. Oyuncularımıza 3 gün izin verdik. İkinci etap kamp çalışmamız 17-27 Ağustos'ta Afyon'da 10 günlük bir kamp süreci olacak. Burada 3 hazırlık maçı daha oynayacağız. Her geçen gün daha iyi olacağımıza olan inancım tam. Ligin ilk maçına kadar eksiklerimizi giderip hazır hale geleceğiz. Zor süreçler güçlü takımlar yaratır. Bu süreçte tüm Turgutluspor taraftarlarını takımlarına sahip çıkıp, desteklemelerini bekliyor ve istiyorum. Turgutluspor camiasına yakışan bir takım olacağız" dedi.