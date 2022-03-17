Turgutluspor eski yönetimi yargıya taşıdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmaya çalışan Turgutluspor'da 1 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Ahmet Daşkan ve yönetimi, eski Başkan Taner Kestaneci dönemini yargıya taşıdı. Kırmızı-siyahlılar, son kongrede üyeler tarafından ibra edilmeyen Kestaneci dönemiyle ilgili Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kulübün Kestaneci döneminde usulsüz olarak borçlandırıldığını, bankalardan toplu paralar çekildiğini, kulüple alakası olmayan faturaların hesaplara işlendiğini savunan yönetim, şok iddialarla açıklama yaptı. Turgutluspor yönetiminin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz eski başkanı ve yöneticilerinin üyeliklerinin düşümü ile ilgili olarak son dönemde sosyal medya platformlarında asılsız söylentiler paylaşılmakta, kararın üst yazısı paylaşılarak algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Önceki dönem kulüp başkanı Taner Kestaneci ile diğer yönetim kurulu üyeleri son genel kurul toplantısında ibra edilmemiş ve faaliyetleri onanmamıştır.

Yönetim Kurulu tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi hukuka uygun bir şekilde kullanmış, kararını da kararın muhatabı olan üyeyle paylaşmıştır. Üyeler yasanın ve tüzüğün kendilerine tanıdığı haklar da ilgili kararda kendilerine hatırlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Demirören Haber Ajansı / Spor