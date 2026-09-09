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Turgutluspor'dan tarihi ilk: Takım 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a emanet

Turgutluspor'dan tarihi ilk: Takım 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a emanet
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EGE'yi yıllarca 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de temsil ederek geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden (BAL) ilk kez Manisa Süper Amatör Lig'e düşen Turgutluspor takımın dümenine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.

EGE'yi yıllarca 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de temsil ederek geçen sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nden (BAL) ilk kez Manisa Süper Amatör Lig'e düşen Turgutluspor takımın dümenine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Daha önce futbolcu olarak Kadınlar 3'üncü Ligi'nde forma giyen 30 Temmuz 2004 doğumlu Zeynep Mestan, Turgutluspor'un tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. Genç çalıştırıcı kulüp binasında düzenlenen törenle imza attı.

Kulüp tarihine geçen İzmir doğumlu Zeynep Mestan yeşil sahalara ilk kez 2019'da Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor formasıyla çıkıp, ardından sonraki yıllarda Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ile Bornova Genç Yıldızlar Spor'da forma giydi. Şirketleştikten sonra 2025 yılında 3'üncü Lig'den düşen Turgutluspor geçen sezon da Süper Amatör Lig'e gerilemişti. Kırmızı-siyahlı ekip maçlarını ilçede 12 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki yeni stadında oynuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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