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Turgutlu'nun deprem kaybı Gizem

Spor Haberleri

Turgutlu'nun deprem kaybı Gizem

Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya, Kahramanmaraş merkezli yaşanıp 10 ilimizde büyük yıkıma neden olarak Türkiye'yi yasa boğan depremde hayatını kaybetti.

Turgutlu Belediyesi'nin espor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya, Kahramanmaraş merkezli yaşanıp 10 ilimizde büyük yıkıma neden olarak Türkiye'yi yasa boğan depremde hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem'in 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Profesyonel Valorant oyuncusu olup, esporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in vefatı sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Turgutlu Belediyesi Kahramanmaraş Harmankaya Türkiye Spor Haberler

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