TÜRFAD Elazığ Şubesi, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk'ü ziyaret etti

Türkiye Futbol Adamları Derneği Elazığ Şubesi, göreve yeni başlayan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk'ü makamında ziyaret etti.

17 Ocak tarihinde 3. Olağan kongresini gerçekleştiren TÜRFAD'da başkanlığa Ahmet Polat seçildi. Polat ve yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretini Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetine gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Ahmet Polat ve As Başkan Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, Genel Sekreter Hankendi Spor Kulübü Başkanı Arif Seval ve Sayman TFF hakem eğitimcisi Celalettin Lütfi Bektaş, Başkan Gürtürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Polat, "TÜRFAD yönetim kurulumuzda da görev alan değerli kardeşim Serkan Gürtürk'ün, gazetecilik mesleğinde çok büyük bir önem arz eden FHGC Başkanlığına seçilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bizler de yönetim kurulu olarak ilk ziyaretimizi FHGC Başkanı Serkan Gürtürk'e yaptık. Yönetim kurulumuzda kendi alanlarında uzman kişiler. 2024 yılı içerisinde birçok etkinlik ve paneller yapmak için projelerimizi hazırlıyoruz. Elazığ spor camiasına katkı sunmak için büyük gayret sarf edeceğiz" dedi.

Gürtürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ELAZIĞ