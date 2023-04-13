Tur ikinci maça kaldı! İtalyanların gecesinde kazanan Milan
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Milan sahasında Napoli'yi ağırladı. Tek golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Milan, sahasında Napoli'yi konuk etti. İtalyan ekiplerinin mücadelesinde 1-0'lık skorla gülen taraf ev sahibi Milan oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Bennacer kaydetti. Milan, bu golle mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.
İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Napoli, 74'üncü dakikada Anguissa'nın ikinci sarıdan atılmasıyla son 15 dakikayı 10 kişi tamamladı.
İki takım rövanş maçını 18 Nisan Çarşamba günü Diego Armando Maradona Stadı'nda oynayacak.