Tur Belçika'ya kaldı! Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Royal Antwerp ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. 87. dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran temsilcimiz turu Belçika'ya bıraktı.

Başakşehir ile Royal Antwerp, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

87'DE GALİBİYET KAÇTI

Karşılaşmada Başakşehir, 54. dakikada Mounir Chouiar ile öne geçti. Royal Antwerp ise 87. dakikada Dinis Almeida ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken temsilcimiz tur umutlarını Belçika'ya bıraktı.

RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Başakşehir, Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.