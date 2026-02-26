Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmasının ardından tur atlayan taraf oldu. Galatasaraylı taraftarlar, hem maç içerisinde hem de maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u istifaya çağırdı. Yapılan yorumlarda kötü oyuna vurgu yapılırken, deneyimli hocanın yıllardır süre gelen Avrupa maçlarındaki başarısızlığına dikkat çekildi.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'u toplam skorda 7-5 yenerek tur atladı.
- Galatasaray taraftarları, teknik direktör Okan Buruk'u rövanş maçındaki oyun performansı ve savunma hataları nedeniyle sosyal medyada eleştirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olduğu mücadelede zorlu bir sınav verdi. İlk maçta İstanbul'da rakibini 5-2 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, Torino'daki rövanş karşılaşmasını uzatmalarda 3-2 kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5'lik üstünlük sağlayarak tur atlamayı başardı ve Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
TARAFTARLARDAN OKAN BURUK'A BÜYÜK TEPKİ
Maç boyunca Juventus'un baskılı oyununa karşı koyamayan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, turun geçilmesine rağmen tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada yorumlarda bulunan Galatasaray taraftarları, takımı eleştirerek teknik direktör Okan Buruk'a yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Yapılan yorumlarda, rövanş maçındaki kötü oyun performansı, savunma hataları ve genel olarak Avrupa kupalarındaki uzun süredir devam eden istikrarsız sonuçlar ön plana çıkarıldı.
İşte yapılan o yorumlardan bazıları:
- Okan Buruk'un 10 kişi kalan Juventus'a karşı 8 kişi gibi oynatmayı başardığı Galatasaray'ı, rezaletten Osimhen kurtardı. Bir üst düzey golcü olayı nerelere getiriyor görüyoruz.
- Okan Buruk sana rağmen Galatasaray tur atladı. Dua et ki adamlar 49. dakikadan 120. dakikaya kadar 10 kişi oynadı ve buna rağmen 3 gol yedin. 5-2 skorun üzerine yatıp, takımı defansif oynatmak nedir? Rezil edecektin takımı, böyle bir rezil oyun yok.
- Okan Buruk Osimhen savaşını net olarak Osimhen kazandı. Osimhen olmadan bir hiçsin Okan Buruk.
- Okan Buruk acilen kendine gelmesi lazım. Oyuncuları da kendine getirmesi lazım es kaza geçtik turu.