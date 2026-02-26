Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olduğu mücadelede zorlu bir sınav verdi. İlk maçta İstanbul'da rakibini 5-2 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, Torino'daki rövanş karşılaşmasını uzatmalarda 3-2 kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5'lik üstünlük sağlayarak tur atlamayı başardı ve Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

TARAFTARLARDAN OKAN BURUK'A BÜYÜK TEPKİ

Maç boyunca Juventus'un baskılı oyununa karşı koyamayan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, turun geçilmesine rağmen tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada yorumlarda bulunan Galatasaray taraftarları, takımı eleştirerek teknik direktör Okan Buruk'a yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Yapılan yorumlarda, rövanş maçındaki kötü oyun performansı, savunma hataları ve genel olarak Avrupa kupalarındaki uzun süredir devam eden istikrarsız sonuçlar ön plana çıkarıldı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları: